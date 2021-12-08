隨著第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）閉幕，富達國際提出2022年ESG永續投資在三大關鍵主題。 富達國際全球企業治理及永續投資主管陳振輝表示，隨著2022年將至，富達認為森林砍伐、公正轉型、雙重重大性（double-materiality）將是三大日益需要關注的主題。 陳振輝說，結束森林砍伐是透過自然方式為大氣層減碳最簡單且有效的方法之一。環顧全球，過去數十年來天然資源的價值一直被低估。森林不僅有助減少碳排放，更是世界上大部分陸地生物的家園，並關乎全球數百萬人的糧食、就業和生計。超過百位世界領袖於COP大會承諾於2030年或之前結束森林砍伐，是個令人鼓舞的亮點。

富達加入由全球15家資產管理公司組成的天然資源投資聯盟（Natural Capital Investment Alliance），共同承諾於2022年底籌集逾100億美元用於保護天然資源的投資產品，當中包括對永續林業的直接投資，以及投資於旨在舒緩林業、生物多樣性和生態系統壓力的企業。 另外，在「公正轉型」方面，陳振輝表示，富裕國家憑藉工業化累積財富的過程亦持續產生碳排放，因此現在由這些國家帶領減碳行動是正確的。但在追求淨零碳排同時，也應留意「公正轉型」，亦即不應阻礙發展中經濟體的發展，員工也不應因為被綠色技術取代而失去有意義的工作。 富達的新氣候投資政策亦重申其投資組合將優先考慮與企業積極溝通，而非僅消極採用排除法。在2022年，富達將集中與碳排放大的企業進行轉型相關溝通，首先是動力煤生產商，之後更將擴展至公用事業和發電廠，目標於2030年之前在經濟合作暨發展組織（OECD）市場、於2040年之前在全球範圍內，逐步淘汰投資組合中的動力煤投資。 在轉型至潔淨能源時，私人市場可以發揮關鍵作用，為仍然依賴化石燃料的國家，提供可行的替代方案為其基本負載發電。同時，處理轉型為員工和社區帶來的挑戰，以確保各持份者在邁向淨零碳排的路上同行。

至於「雙重重大性」 是指，陳振輝表示，企業不僅要管理與其相關的社會和環境因素所帶來的財務風險，也要為其業務對人們和地球所帶來的實際影響負起責任。富達將ESG評級運用於股票和固定收益投資，目前覆蓋約5000家企業，且數目持續增加中；同時亦導入專屬的氣候評級，以評估所投資企業在邁向淨零碳排未來時是否言行一致；富達致力將信念付諸行動，因為長遠而言，欠缺永續性的企業也不可能有獲利能力。