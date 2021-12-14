大同(2371)董事長盧明光及總經理何春盛宣布將在21日辭職，身兼工業電腦大廠研華(2395)董事的何春盛，今（14）日對外發表聲明感謝關心，強調經營者在百年企業都只是過客，唯有一棒接一棒傳承才能永續經營下去，並宣布將任內全部薪資淨所得捐給母校大同大學。

何春盛表示，自6月21日接任大同總經理至今約半年，已算是完成階段性目標，包括九大事業部均實現獲利、扭轉多年虧損並積極加大新能源事業部投資，育成電動車馬達新事業單位，設計各事業群的阿米巴組織，落實「化大為小充分委任」的阿米巴組織改造。上周已完成2022年計畫，營收雙位數成長、獲利更有大幅成長。

何春盛首先感謝董事長盧明光的充份授權，得以放手改造企業文化、激勵員工士氣、調整事業部成為阿米巴組織。其次要感謝大同3千多名員工共同改造百年大同，最後更要感謝媒體對公司組織改造的正面肯定，讓員工們能重新找回自信心與百年大同的榮譽感。

何春盛指出，大同是所有台灣人的共同驕傲與回憶，所有台灣人都期盼百年大同再度偉大。他更認為百年大同是全台灣人的共同資產，大家都有責任保護它。而百年企業留下來的是文化與傳承，經營者都只是個過客，唯有一棒接著一棒才得以永續經營下去。

何春盛表示，非常慶幸能在這傳承歷程中盡到一棒的責任，也祝願今後接棒的經營者，能夠把大同經營得更好，善盡企業社會公民的責任，照顧忠誠奉獻的員工，讓大同成為真正的台灣之光。

最後，何春盛宣布將捐出在大同公司總經理半年任內的全部薪資淨所得給母校大同大學，以作為鼓勵大同大學優秀畢業生加入大同公司行列的獎勵金，讓大同再度偉大。