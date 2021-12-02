線材廠萬旭(6134)持續擴大產品線，佈局效應可望於明年顯現，隨著大陸及美國啟動基礎建設，萬旭表示，明年安控、車用等產品出貨可望優於今年，明年業績可望擺脫虧損重返獲利，由於營運現轉機，今天股價漲停作收。

萬旭為銅軸線材廠，過去公司產品終端應用以NB居多，近幾年公司積極擴大產品線，朝安控視訊、醫療、車用等產品佈局，其中醫療器材配線主要應用於超音波、心電圖、內視鏡等儀器；車用配線以汽車周邊及電動車如：環景顯影、儀表、影音娛樂系統、數位儀錶板(大螢幕顯影)等居多，工控產業設備配線用於電氣設備、智慧電錶、伺服器、機器手臂等，SMT業務亦轉型為IC模組、車載系統產品，並開發美系通路的燈具組裝，NB產品除原有產品，也擴大至觸控板等應用，隨著各產業產品佈局逐漸發酵，目前NB佔比已降至30%以下，安控視訊產品佔比約15%，車用等佔比約10%。

受到客戶端缺料，安控及視訊訂單出貨受阻影響，萬旭今年前3季每股淨損0.26元，累計前10月合併營收為13.98億元，年增14.55%；儘管今年不易轉虧為盈，但因各產品均衡發展，且大陸及美國啟動基礎建設，加上車用電子需求增溫，可望帶動安控及車用等產品出貨持續放量。萬旭表示，明年成長動能包括：安控、車用及醫療等產品，預估明年安控產品佔比將高於今年，醫療及車用產品出貨亦有機會持續放量，明年可望擺脫虧損重返獲利。