滴滴宣布，即日起啟動紐交所退市工作，並準備在香港上市，加上美國證監會（SEC）確定實施2020年已通過的「外國公司問責法案（HFCAA）」，中概股回流速度或加快。外媒日前列出10隻市值高且僅在美國掛牌的中概股，指它們回流的可能性最大，當中滴滴已經「準備中」。

滴滴出行表示，經認真研究，即日起啟動在紐交所退市工作，並啟動在香港上市的準備工作。

滴滴出行6月底在紐交所掛牌後，引發關鍵數據外流憂慮，上市不足48小時便遭中國監管部門宣布對其實施網路安全審查。滴滴出行App其後因「存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題」遭下架，至今仍未重新上線。

外媒日前報道，中國監管部門計劃禁止中國企業以VIE（可變利益實體）結構在國外交易所上市，但中證監其後否認有關消息。不過，目前未清楚會否有潛在新規要求已在海外上市的中概股退市。分析認為，如果大陸當局禁止中國企業使用VIE結構，已在美國上市的中概股可能加快回流。

外媒列出10檔只在美國掛牌，而且市值高的中概股，指它們成為潛在回流的股份。當中以拼多多的市值最高，達833億美元；蔚來及滴滴出行則排第二及第三，兩股市值分別達675億美元及368億美元。

其他潛在回流股還包括貝殼找房、陸金所、滿幫、看准網、騰訊音樂、富途及唯品會。