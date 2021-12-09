台股繼昨日後，再度上演開高走低，早盤一度衝上17925.12點，航運、面板、元宇宙等概念股走強，午盤後指數一度翻黑，惟最後一盤指數拉高達55點，化解部分開高走低的疑慮，台股日線拉出紅K下引線，化解連兩天的黑K，終場台股收漲81.7點、報在17914.12點、成交量為3197.76億元。

大型權值股今聚焦外資動刀，美系外資示警，邏輯半導體產業景氣將於2022年觸頂後反轉，一口氣降評以成熟製程為主的晶圓代工廠聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)三檔，聯電、世界開低走低，重挫逾3.5%，力積電跌幅也約2.5%，置身事外的台積電(2330)則走揚約1%，今亦也扮演發尾盤主力，股價收在最高608元。面板股也為今日強勢指標之一，友達(2409)、群創(3481)均收漲在1%以上。

儘管Omicron變種病毒病例持續擴散，但多是輕症，對資本市場影響逐步鈍化，航空雙雄轉強，長榮航(2618)大漲逾4%，今股價一度挑戰10年新高，華航(2610)爆量上揚，漲幅約2.5%，成交量也一度位居台股之冠。貨櫃三雄今也表現強勢，萬海(2615)午盤後急速拉高大漲4%，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅也逾1%。整體運輸類股指數上漲逾1.5%。

元宇宙啟動擴散效應，不僅有原主流概念股位速(3508)漲停，鈺創(5351)大漲逾4%外，今光學、網通概念股也受到拉抬，玉晶光(3406)漲幅約3%，運達(6120)攻上漲停，網通股部分，正文(4906)尾盤拉高大漲3.5%，合勤控(3704)亦上漲逾2%。經濟部組成國家隊低軌衛星，大搶全球1年近9000億元的衛星地面接收商機，今明泰(3380)聞訊一度奔漲停33.3元，躍登(3138)亦一度上漲約2.5%，惟接近尾盤時點福收斂，同屬低軌衛星概念的台揚(2314)尾盤亦見到跌幅收斂。

分析師表示，Omicron變種病毒的輕症化使資本市場信心逐步回升，國際股市強勁反彈，有利於整體多方格局持續。考量疫情干擾逐步淡化，主計處上修台灣今明年GDP，加上景氣對策燈號連九紅，多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，均有利於台股發展，另外，根據過往經驗指數上漲機率高，加上外資重返買超行列，籌碼面相對穩定，配合年底集團及法人作帳行情樂觀，指數挑戰萬八機率高。