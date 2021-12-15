台積電除息前夕重返600元，加上航海王推波助瀾，台股今(15日)開低震盪走高，終場收在17660.1點，上漲60.73點，成交值2474億元，三大法人合計賣超56.39億元，外資連續第4個交易日賣超，賣超最多的個股為長榮航，共賣超1萬6549張，至於明(16日)除息的台積電，外資仍持續賣超，今再賣超5757張。

統計三大法人資金動向，外資及陸資賣超61.8億元，自營商也賣超24.23億元，僅投信買超29.64億元，合計賣超56.39億元。

外資今日賣超最多的個股是長榮航，已連3賣，投信則是小幅買超200張，長榮航收盤上漲1.05元，收在27.25元，漲幅4.01%；賣超第2名的為聯電，賣超1萬5037張，投信同樣站在賣方，共賣超7728張，雖然土洋同賣，但聯電收盤小漲0.3元，收在62.7元，漲幅0.48%。

外資賣超第3至第10名個股依序為開發金、金寶、康舒、仁寶、台企銀、期街口布蘭特正2(00715L)、國泰智能電動車(00893)，以及元大滬深300正2(00637L)。

英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)來台，傳出希望台積電提供更多代工產能，以及設置3奈米專線，代工生產英特爾的CPU及GPU，的消息，帶動股價開低的台積電盤中翻紅，重返600元，台積電明日除息2.75元，不過，外資依然賣超，已是連4賣，投信則是買超634張。

至於外資今日買超前10大個股除了一檔反向ETF，主要為面板、航運以及電子股，依序為元大台灣50反1( 00632R)、友達、群創、長榮、彩晶、國碩、慧洋-KY、裕民、新興以及智原。