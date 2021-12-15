高雄市地政局15日舉行2021年度第四季、也是今年最終場的土地標售，共釋出10標13筆土地，總底價約16.7億元，共吸引40封標單競標，其中，楠梓區藍田西段、仁武八卦段及岡山信義段等土地，為最多人競標的前三名，最終10標，全數順利脫標，揮出全壘打，整體溢價率約40.9%，隆大、鑫龍騰開發等上市櫃公司都加入搶地行列。

此次土地標售，最受矚目的楠梓區藍田西段高雄大學生活圈的「住三」用地，總面積達1583坪，是面積最大、底價最高的標的，共吸引9位投資人競標，可說是此次標售的人氣王，包括龍騰、華友聯等知名建商，皆出價逾8億元搶標，最終由福熙實業，大手筆加價3.9億元，以高達9.6億的總價奪標，溢價率達69％，每坪單價60.8萬元，創下同區段住宅用地的標售歷史新高，超越今年第一季由遠雄建設寫下的43萬元單價，成為此次最高總價與溢價雙冠王。

台灣房屋高鐵重愛加盟店東陳揚智表示，此一基地坐落大學十街上，近援中路，從德中路跨過興中橋，就可銜接熱鬧的右昌商圈，生活機能頗完善，且此塊標的地形方正、面積大，有利於建案規劃。

陳揚智說，目前鄰近的大樓新案，最高成交單價已站穩2字頭，楠梓區預售與新屋最高成交價，也已有每坪26到28萬元的實力，因此，該地以新高價碼購地，未來若持續因缺工缺料推升成本，再加上護國神山發威，此區房價不排除一路衝破3字頭。

到於岡山信義段從去年第三季首次釋出，就爆出大熱門，標脫價格屢創新高，先前該區段由隆大建設以溢價率56.78％，創下每坪單價51.8萬元的高價，今年第一季再由皇苑集團，斥資6.58億元，以每坪約59.1萬元，突破地段歷史紀錄，此次也不負眾望，共吸引6位投資人搶標，最終由鑫龍騰開發加價1.5億元，以總價約6.5億元得標，溢價率為31.1％，每坪單價72.8萬元，再度刷新同區段歷史單價紀錄。

台灣房屋岡山7+1工商加盟店長林建豪表示，此一基地坐落岡山主要道路介壽路上，895坪大面積的方正基地，不僅是雙面臨路角地，且斜對公園，皆有利於開發規劃，假如蓋得夠高，還能眺望河堤公園景色，條件相當不錯，因此吸引投資人高價入手。

林建豪指出，此次脫標基地屬於87期重劃區，距離國一岡山交流道僅約5分車程，加上位於捷運南岡山站與即將延伸開通的岡山站中間，雙捷交通十分便利，且區段受惠交通優勢及樂購站前廣場、影城、高醫岡山分院等開發案，商圈發展熱度指日可期，目前87期內雖尚未正式推案，但已是岡山區眾所期待的房市發展熱區，林建豪並分析，岡山受惠台積電設廠、路科、橋科、岡山嘉華產業園區及橋頭白埔產業園區等發展效應，可望吸納不少移居人口進駐，而信義段標售最高單價衝破7字頭屢屢創高，加上建案成本不斷高漲，推估未來新案單價，將朝3字頭發展。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，在上一季標售中，隆大建設就一口氣吃下孔鳳段逾2千坪土地，創下每坪23.7萬元同區段標售單價歷史新高，此次孔鳳段土地釋出2筆合計1071坪基地，再由隆大建設以總價2.4億元拿下，每坪單價23.1萬元，溢價率為27.5％。

李家妮說，該基地就位於隆大上一季得標的土地旁，隆大建設可共同整併開發，此標的四面臨路，緊鄰孔宅綠園，可享有廣闊綠地休閒空間，面孔宅綠園坐向更可享有永久綠意景觀，區內擁有明義國中小，學區完整，是生活機能頗佳的住宅社區，包含永信、龍騰建設都在此商圈陸續興建透天別墅，深受不少家庭客群青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析指出，今年市場游資仍多，熱錢不斷湧入房市，締造全台房市景氣旺盛，尤其高雄不僅受惠台積電設廠效應，包括德國默克、美商英特格等國際大廠，都持續加碼投資高雄，由於建設利多當道，帶動產業經濟發展、就業人口增加，未來房市發展也更備受期待，一些地段優質、利於開發規劃的標的，勢必吸引投資人摩拳擦掌追價競搶，也讓高雄此次土地標售成果表現亮眼。