由灣聲樂團主辦、智榮基金會合辦的2022《臺灣的聲音新年音樂會》將在元旦登場，宏碁集團創辦人、新年音樂會共同製作人施振榮表示，期盼將臺灣的聲音用世界通用的古典音樂規格介紹給國人，也把臺灣音樂推向國際，讓世界看見臺灣。

此音樂會獲得宏碁、台積電、中華電信、富邦集團、新光金控、南山人壽、全聯等十多家企業力挺，再度登上國家音樂廳，透過音樂軟實力向全世界傳播來自台灣在地的文化元素。

灣聲樂團表示，明年元旦新年音樂會演出的曲目安排，將以《臺灣眼世界心-環球遊記》開場，並由鋼琴家嚴俊傑演奏《青春行草》，金鐘獎金曲獎及國家文藝獎得主歌仔戲名伶唐美雲演唱《大願千秋》，原民美聲莊國鑫原住民舞蹈劇場一起演出《阿美族歌謠組曲》，展現臺灣多元音樂曲風及文化特色。

施振榮表示，音樂是生活中最頻繁接觸到的文化，《臺灣的聲音》由臺灣傑出的新生代演奏家，以古典音樂做為國際溝通的語言，演奏出臺灣作曲家的作品，希望提升國民的音樂素養，並藉由精緻的古典音樂演奏，讓全世界聽見臺灣的聲音，有朝一日與西方的維也納新年音樂會齊名，成為國際上具代表性的新年音樂會之一。

《臺灣的聲音 新年音樂會》自2019年起於元旦當天舉辦，除了第一年在戶外（大湖公園）舉辦外，明年將是第三度在國家音樂廳舉辦音樂會，2021和2022不畏疫情衝擊還是盡全力舉辦，並全程電視及網路轉播，收視率遠超過同性質的「維也納新年音樂會」，可見國人愈來愈重視和對自身文化的認同及肯定。