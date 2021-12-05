美國總統拜登與俄羅斯總統普丁，將在7日舉行視訊高峰會議討論烏克蘭問題。因為情報顯示俄國集結大軍逼近烏克蘭邊境，可能在明年元月發動攻擊，促使美國不斷向俄國表明其支持烏克蘭主權的態度。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4日發表聲明稿，指拜登在這次視訊峰會上將向普丁強調，美國對俄國在烏克蘭邊境的軍事活動感到憂慮，重申美國支持烏克蘭主權與領土完整。峰會還會討論包括戰略穩定、網路與區域性等問題。

克里姆林宮發言人皮斯科夫（Dmitry Peskov）同一天表示，在峰會上兩國元首會討論美俄雙邊關係、烏克蘭問題、與如何落實彼此6月在日內瓦峰會上達成的協議。

美俄雙方未公布7日視訊峰會的舉行時間。

由於情報指出逾9.4萬俄軍壓境，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）3日說俄國可能計劃在明年1月底發動大攻勢。

拜登3日啟程前往大衛營度周末時對外強調：「他不接受任何人逾越紅線」。雖然他表示將會跟普丁舉行峰會討論烏克蘭問題，但當時沒有進一步透露細節，只表示美國正跟歐洲盟友討論對俄國實施更多制裁。

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在另一個場合表示華府承諾，確保烏克蘭得到其為保護領土而需要的資源。

對於俄軍集結烏克蘭邊境，美國官方表示目前仍不清楚普丁的意圖，包括他是否已決定入侵烏克蘭。