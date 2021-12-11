海峽論壇開幕式前 汪洋會見吳成典等台灣與會代表一行。（藍孝威攝）

第13屆海峽論壇今天上午正式開幕前，大陸全國政協主席汪洋和大陸國台辦主任劉結一等眾大陸官員，會見出席論壇的台灣代表吳成典等一行人。吳成典說，新黨‌‌向來都主張和平統一，也堅持一個中國九二共識，‌‌下周六台灣就有4個公投要舉行投票，‌‌可以說是人民對民進黨不信任的表達。

汪洋的開場白十分簡短，他只說：近期兩岸有許多交流，包括前不久舉行的上海--台北雙城論壇、兩岸企業家峰會，再加上今天舉行的海峽論壇，為今年的兩岸交流在年底畫上完美的句號。

汪洋表示，因為疫情緣故，現在台灣民眾要來大陸一次不容易，不僅來了大陸要隔離。回去台灣還要隔離，但即便如此，大家仍然堅持來參會。而且線上線下，也有幾千位台胞參加這次論壇，說明兩岸的交往，不是人為的力量想擋就擋得了的。兩岸交往是一種需求，這也是一個非常令人欣慰的事情。

汪洋表示，現在兩岸形勢嚴峻複雜，未來的兩岸關係到底朝向什麼方向走，現在海內外都非常關心。今天想藉此機會，聽聽吳成典主席以及各位朋友們的意見。

新黨主席吳成典在會見開場白致詞表示，近期兩岸關係除了新冠疫情的天災之外，還有美國勢力介入台海問題，過去這一年，民進黨當局又緊抱著美國的大腿，老實講這對台灣同胞也不利。其實台灣大部分的鄉親都能夠深明大義，都期待兩岸兄弟攜手‌‌合作，台獨分子是不可能得逞的。

吳成典說，「新黨‌‌向來都主張和平統一，也堅持一個中國九二共識，‌‌我們甚至來追求兩岸人民都共同期待共同能夠接受的一國兩制台灣方案。‌」

吳成典表示，‌希望兩岸雙方能談談看，到底哪些台灣方案能夠福國利民。民進黨在台灣執政不力，‌‌造成台灣現在內憂外患，下個禮拜台灣就有4個公投要舉行投票，‌‌可以說是人民對民進黨不信任的表達，加上疫情期間，蔡政府‌‌強力去推動高端疫苗，現在台灣已經很多人對高端疫苗完全沒有信心。

‌‌吳成典表示，‌各種跡象已經讓大家知道，台灣人民對於民政黨民進黨的執政失去信心了。‌衷心的期待。我們來做一些實實在在對兩岸人民都有利的工作。