陸委會近日預告修正《兩岸人民關係條例》，表示兩岸條例準用涉民法後，將使我國人與陸籍之同性伴侶法律適用結果趨同，避免產生對境外同性伴侶歧視性之對待。兩岸同婚合法終於有望，但民進黨立委湯蕙禎今（6日）質詢時表示，兩岸同婚合法化後，未來是否會有可能出現「假婚姻滲透」造成的國安風險問題？陸委會副主委邱垂正回應，會強化人流管理，包括面談、審查機制以及人流管理的機制，請民眾放心。

陸委會昨天發布新聞稿指出，擬修正兩岸人民關係條例民事章選法規定，符合現行跨境民事事件選法規則潮流，強化性別平權與兒童權利保護，並增加社會新型態商務交易法律關係的選法規定。

邱垂正今出席立法院第10屆第4會期內政委員會第20次全體委員會議審查「香港澳門關係條例第二十三條、第十三條條文修正草案」並備質詢。對於民進黨立委湯蕙禎今（6日）質詢時表示，兩岸同婚合法化後，未來是否會有可能出現「假婚姻滲透」造成的國安風險問題？邱垂正說，若司法院所提的涉民法第46條修正草案通過後，相關的行政作業跟行政程序的配套措施也要出來，到時會有完整的行政程序來加以配合，會強化人流管理，包括面談、審查機制以及人流管理的機制，請民眾放心。邱垂正也說，目前還沒有收到兩岸同婚申請案例。