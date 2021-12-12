大陸涉及20兆元（人民幣，下同）規模保險資管公司管理規定迎來大修。大陸銀保監會10日發布《保險資產管理公司管理規定（徵求意見稿）》，其中將修訂允許大陸境內外保險集團（控股）公司、保險公司在發起設立的保險資產管理公司中，合計持股比例超過50％，不限外資險企持有股份比例。

這意味在大陸的外資保險公司，未來有望可100％控股保險資產管理公司。據《中國經營報》報導，現有的31家保險資管公司中，有4家公司具有合資背景，分別是為交銀康聯資產管理公司、中信保誠資產管理公司、招商信諾資產管理公司、工銀安盛資產管理公司。

根據中新網報導，大陸保險資產管理公司作為保險資金核心管理人，已成為大陸金融市場重要參與者。根據大陸銀保監會有關部門負責人介紹，截至2021年第3季底，已有31家保險資產管理公司開業營運，通過發行保險資管產品、受託管理等方式管理資產總規模約18.72兆元。