四大公投18日登場，不少民眾一早就前往投開票所投票。（范揚光攝）

「反萊豬」4大公投案今日舉行投票。民進黨立委張廖萬堅表示，截至中午前，已經投票的比率預估在20％至23％左右，若維持這樣的狀況，總投票率可能會是40％至45％左右，不會超過50％。

選區位在台中市西屯、南屯區的張廖萬堅指出，今日上午8點前，自己投票地點的投票所，約有20幾個人在排隊準備投票，但時間一到，開放投票後，慢慢地就比較沒有人龍了，整體而言投票速度算快。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，自己大概上午10點左右在新竹投票，整體來說沒有需要排隊投票的狀況，整個過程大概幾分鐘就投完了。而新竹市長林智堅稍早告知，上午新竹市的已投票率是18％，至於高雄市的已投票率，則約23％左右。

張廖萬堅表示，上午在投票所時，有看到幾個年輕人在投票所徘徊，推測可能是還沒投過票的首投族，還在猶豫要怎麼投，或是不知道自己符不符合投票資格。

張廖萬堅指出，自己所觀察到的現象，年輕人的投票比例似乎沒想像中的低，原本推測這次公投，年輕人的投票意願會很冷，但自己所看到的投票狀況，年輕人的投票比例還滿高的。

張廖萬堅說，目前聽到同黨立委討論的狀況，上午的投票，北部已投票率大概是23％左右，南部大概是20％，若照這樣的進度，今天整體的總投票率約落在40％至45％，不會超過50％，但因為今天天氣比較冷，或許多數民眾下午才會出門投票也說不定。

張廖萬堅表示，自己是民進黨立委，在投票所時不少人見到都會主動打招呼，這有可能代表，去投票的人，投不同意票的比較多，但也有可能是公投相對溫和，較無對立感，所以即便是不同立場，碰面也會寒暄。

張廖萬堅說，這陣子為了宣講公投而站街頭催票，在台中沒有什麼對立的感覺，可能是公投反映不像選舉那麼熱絡，也很少遇到有人嗆聲、比中指，代表台灣人民現在比過去更民主化，更有風度。