石塑地板廠美喆-KY（8466），6日公布11月合併營收4.34億元，月增30％、年增78％，續創歷年單月新高。展望第四季前景，美喆指出，維持審慎樂觀看法。

累計美喆1至11月合併營收31.57億元，已超越去年全年水準，也較去年同期成長20％，並改寫歷年同期次高表現。

美喆表示，受惠船運影響訂單交期情況逐步緩解，帶動旗下外銷代工客戶備貨及拉貨力道持續保持強勁，加上集團也積極配合客戶船期出貨排程，同時調配生產計劃排程，進一步推升旗下LVT、SPC石塑地磚產品訂單出貨認列進度加速。

除先前遞延部分訂單外，美喆指出，在第二波漲價訂單調整效益貢獻下，挹注集團單月營收已連續5個月呈現逐月成長表現，11月營收更是再度刷新歷年單月新高的優異成績。

除持續深化外銷代工、自有品牌業務表現，美喆指出，重點看好美國市場對於SPC石塑地磚產品需求火熱，持續積極拓展美國接單業務表現，推升目前整體在手訂單能見度。也將持續針對旗下美喆、普隆雙品牌於中國市場的銷售，打造中長期良好營運體質擴大中國市場占有率，力拼集團未來成長動能持續躍進。