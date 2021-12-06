國泰金控6日代子公司國泰人壽與國泰世紀產險公告，以每股9.47元，分別出售3億及0.6億股的台灣之星股票，國壽此交易認損1.6億元，國泰產則是損失0.32億元；同日國泰建設亦公告亦以平均價格9.47元，出售1.95億股台灣之星，認損1.04億元。

依據台灣之星公告到2021年4月的前10大股東名單，國壽持股3億股、持股比率5.66％，排名第三大股東；國建1.95億股、占率3.68％，排名第六大股東，這次都出清手中持股，出售對象即是台灣之星第一大股東的頂安開發。

這次國壽總出售價格28.4億元、國泰產是5.68億元，國建則是18.46億元，合計共達52.54億元，當初應是以每股10元投資，用9.47元出售，三家公司認損共2.96億元。

先前中信金控10月時亦有替子公司台灣人壽公告，以每股9.2元出售1.5億股的台灣之星，但另有0.75億股以每股10元出售，合計2.25億股，總出售價格21.3億元，同樣是賣給頂安開發，平均價格與這次國泰集團每股9.47元相當，台壽亦是認損了1.2億元。

台壽到今年4月底持有台灣之星2.25億元，占率4.24％，排名第五大股東。

也就是說台灣之星第三、第五及第六大股東，再加上國泰產都將手中持股，賣給頂安開發，頂安開發4月底時持股57.64％，這次買下四家公司手中持股，比率將拉高到72.35％。