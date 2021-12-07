合庫投信自2019年啟動「綠色金融」元年至今，已陸續發行多檔綠色金融商品，例如：以「智慧綠能」為投資標的之AI電動車基金，首檔以ESG為主題之「ESG新興市場債券基金」。

合庫投信董事長林柏裕表示，今年將再度領先市場邁入「ESG環境永續影響力投資」新境界，嚴選企業營收主要來自於對環境保護有正向貢獻之企業，以實際投資行動支持永續發展。

林柏裕提到，合庫投信持續秉持「利他利己」精神及善盡企業社會責任，深化發展「高齡化金融商品」與「普惠金融」之綠色金融產品，今年接連推出業界首檔結合ESG、退休及目標風險之「樂活安養ESG退休組合基金」，以及聚焦「醫療照護REITs」與「科技與生技創新」之多重資產基金，幫助投資人打造「樂活安養」的退休生活。

近年來合庫投信與全球大型資產管理機構持續合作，企圖提升自己的綠色金融投資實力，但也觀察到目前傳統的投資模式已經無法滿足綠色投資要求，資產管理業者需要有更精進的實際作為，因此有了跟「瑞士百達資產管理」的合作，邁入「ESG環境永續影響力投資」領域，希望藉由瑞士百達在主題式基金管理的豐富經驗，協助合庫投信在積極發展綠色金融的同時，也能為地球及人類生活創造正向的影響力。

合庫環境及社會責任多重資產基金的投資顧問為瑞士百達資產管理，是主題投資先軀，管理全球最大規模的主題式投資，同時也是聯合國責任投資原則組織（PRI）評為最佳永續投資企業。更值得一提的是，瑞士百達旗下符合《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR）Article 9及晨星五顆地球標章的基金亦是同業之冠，顯示其在於永續投資領域的深耕能力。