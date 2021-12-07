mini LED點測、分選設備龍頭惠特（6706）因應客戶全面性擴產，及新增代工客戶，2022年將持續追加產能，點測及分選設備產能增幅上看30～40％，新產能效應將反應在明年營收上，惠特今年獲利據法人估計，將輕鬆跨越一個股本，2022年則可望上看1.5個股本，再寫營運新紀錄。

惠特7日應券商邀請參加論壇，對2022年營運展望樂觀，惠特董事長徐秋田表示，mini LED磊晶廠均為旗下客戶，目前客戶的擴產仍然呈現全面性的情況，根據客戶需求，惠特2022年將擴產30～40％，擴產效應將反應在營收上。

徐秋田表示，mini LED目前只應用在背光，預估三年之後進入直下式背光產品，之後才有機會看到Micro LED的應用，徐秋田認為，mini LED不會取代micro LED，只是應用場域不同，惠特布局micro LED的做法也會不同，公司日前投資雷傑科技做巨量轉移，就是布局比較好的製造流程、比較對的成本架構。

法人也關心惠特的代工客戶，公司回應，目前代工營收比重約二至三成，隨著明年營收基礎擴大，比重仍維持二至三成，但會新增歐系代工客戶，惠特也積極布局多元領域，2022年在雷射加工設備、化合物半導體測試設備將有所斬獲，因基期相對比較低，二大領域明年挑戰成長一倍，2022年在稼動率拉升、新產品挹注之下，景氣展望樂觀。

徐秋田預期，本季毛利率可望趨近第三季，法人解讀惠特第四季毛利率可望維持4字頭，營運可望穩定成長，以今年前三季獲利進度推算，法人預期惠特今年EPS可望輕鬆超越1個股本，2022年則有機會上看15元。