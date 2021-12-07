法務部行政執行署全國13個分署7日同步舉辦今年最後一次的「123聯合拍賣」，民眾踴躍競標，買氣熱絡，拍定總金額高達2億5195萬6337元，浥注國庫。

行政執行署表示，今天拍定的不動產金額總計2億4631萬7823元，金額最高者為台北分署以8798萬元拍定趙姓民眾的新北市新店區中華段土地，其次為屏東分署以8124萬3009元拍定屏東科技產業園區2000多坪廠房。新北分署拍賣新北市三峽區礁溪段及正義段土地共4筆，由移送機關以3980萬8000元承受。此外，另以711萬8000元拍定新北市新莊區天泉二街5樓公寓；高雄分署拍賣高雄市苓雅區林德官段土地共3筆，拍定金額406萬9110元。

至於動產拍定金額總計563萬8514元，其中最受囑目為台中地檢署囑託台中分署拍賣黑色瑪莎拉蒂汽車，拍定金額高達188萬元。另外，台南分署拍賣彎管機、沖床機、噴砂機及機器手臂等機械設備，以80萬元拍定，新北分署拍賣中華3.49噸柴油自用小貨車，以55萬5000元拍定。

其他拍定的動產種類繁多，包含名牌洋酒、定位手錶、7吋平板、股票、銀飾、手工波蘭陶、米酒頭、玩具、手機配件、原木傢俱、雞血原石印章、辦公室事務機等物品。