2005年一場權貴的「三井宴」，引爆台開內線交易案醜聞，纏訟近16年後，官司終於落幕，日前最高法院將前總統陳水扁女婿趙建銘判刑3年8月，一起炒股的游世一判刑4年4月定讞，游入監執行後主張沒有犯罪、聲請再審。
台灣高等法院13日開庭，今年10月26日入獄的游男，透過矯正署監所系統以視訊方式參與開庭，他與律師喊冤表示，原確定判決所認重大消息內容等，原審並未調查審酌，請求開啟再審程序。但檢方駁斥再審沒有理由。庭末法官諭知候核辦。
2005年一場權貴的「三井宴」，引爆台開內線交易案醜聞，纏訟近16年後，官司終於落幕，日前最高法院將前總統陳水扁女婿趙建銘判刑3年8月，一起炒股的游世一判刑4年4月定讞，游入監執行後主張沒有犯罪、聲請再審。
台灣高等法院13日開庭，今年10月26日入獄的游男，透過矯正署監所系統以視訊方式參與開庭，他與律師喊冤表示，原確定判決所認重大消息內容等，原審並未調查審酌，請求開啟再審程序。但檢方駁斥再審沒有理由。庭末法官諭知候核辦。
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