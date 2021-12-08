美國每天有大量散戶透過像網路券商羅賓漢（Robinhood）等電子平台湧進期權市場令主管機關側目，正考慮修改過時法規來因應，防止散戶盲目從事高風險投資。

據期權清算公司（OCC）迄11月底資料，今年來美國平均每天有約3900萬筆期權合約買賣，較去年同期大增35％並創新高。最近期權交易量約四分之一來自散戶。

電子平台讓散戶更容易下單買賣期權，加上近期交易量激增而引起主管機關注意，開始考慮修法來加強監管散戶的期權交易。

金融業監管局（FINRA）計劃未來數周內，向投入期權和其他複雜金融產品等交易活動的市場參與者，就可能修法而徵求意見。這是主管機構修法的第一步。

期權交易一向是專業投資人，用來對沖投資組合或押注特定股票走勢波動劇烈時產生的風險。但近期大量散戶進行期權交易而改變市場生態。許多經驗不足的投資人想藉期權追求更高報酬率，但卻承擔比買賣現股更大風險。

證券交易委員會（SEC）委員克倫肖（Caroline Crenshaw）說，現在散戶買賣期權只要在手機上按幾下就完成交易，不用跟券商有任何接觸，從而可能在沒充份了解風險下投資。因此正考慮修改期權帳號授權法規。

因為目前期權買賣授權法規是1980年制定。在沒有行動下單的年代，投資人要直接跟經紀人接觸來下單，後者會藉此講解各種買賣策略的影響和風險。所以現在有必須修改法規的需要，才能跟上時代的變化。

但部份券商不以為然。Tastyworks執行長舍里丹（Scott Sheridan）說，若FINRA修法加強監管，可能鑄成大錯。因為只要有投資需求，大家就會用盡各種方法去投資，這反而令主管機關更難監管而增加市場風險。