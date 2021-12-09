芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在外交部長確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，被媒體拍到去夜店的畫面，她今天向大眾致歉。

馬林今晚在芬蘭國家廣播公司（YLE）訪問中說：「我做錯了，我應更仔細考量情況。」

芬蘭八卦雜誌日前拍到馬林前往人多的夜店照片。馬林6日在臉書寫道，她被告知她3日曾暴露於病毒風險，但4日決定繼續晚上的行程。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）今天報導，儘管有人建議芬蘭經濟部長林提拉（Mika Lintila）避免接觸他人，林提拉5日仍觀看了一場地板曲棍球比賽。

赫爾辛基晚報「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）昨天報導，國防部長凱科寧（Antti Kaikkonen）4日也出席晚宴；財政部長薩里科（Annika Saarikko）和科學文化部長庫爾維寧（Antti Kurvinen）則取消出席同場活動，避免接觸他人。

這3位部長在3日會議上都曾接觸外長哈維斯托（Pekka Haavisto）。哈維斯托4日接受COVID-19檢測呈陽性反應。

馬林表示，她接到國務秘書電話，得知自己有暴露於病毒的風險時，她人已在餐廳。

馬林在臉書上解釋為何她當時決定繼續社交活動，寫道「他說部長們不會被隔離，因為他們都已經打了2劑疫苗」。

總理辦公室後來說，4日已向有暴露於病毒風險的官員們寄出兩封簡訊，建議他們避免接觸他人。

馬林說，她當時把公務手機留在家中，並靠幕僚打她私人手機聯絡她。

馬林之後兩度接受COVID-19檢測都呈陰性。林提拉和凱科寧的篩檢結果也呈陰性。

路透社提到，芬蘭衛生研究所建議在等待檢測結果時仍應避免社交接觸。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1101209