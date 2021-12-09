儘管航空類股因Omicron式微表現不錯，但市場還是偏向觀望，因此日股出現震盪整理走勢。9日，早盤結束時，日經指數收28818.53點，跌42.09點或0.15%。東證收1995.59點，跌6.65點或0.33%。

下周，日本央行與歐洲央行都要公布最新的利率政策，三井住友DS資產管理認為，市場現在正在觀察未來全球金融市場走向，因此日股偏觀望居多。而且，從長線角度來看，200日均線在28895.39點會有阻升現象，尤其現在日股在過去一周的漲幅已有4%。

東證指數中，金屬產品、紡織與機械類股偏弱。同時，汽車族群也因日產下跌1.79%以及本田下跌0.83%的影響走低。

不過，航空公司的股價表現亮眼，漲幅一度達1.71%。其中，全日空漲1.46%，日航也漲2.01%。

日經指數中，軟銀漲幅達1.64%，股價漲點表現最好。另外，電商樂天漲1.82%，調味料製造商龜甲萬更是漲2.05%。