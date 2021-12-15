台灣上市櫃公司中，兼具高股利率及獲利能力的企業不在少數，使得台股現金殖利率在全球主要市場中一向名列前茅。證交所表示，目前上市ETF超過120檔，以規模前5大來看，含高息概念的台股ETF就有2檔，投資人對股息收益有一定的需求，近日完成募集的富邦特選台灣高股息30（00900）ETF，即將於12月22日掛牌上市，可望為偏好台股股利者增添新選擇。

富邦特選台灣高股息30ETF之標的指數，由台灣指數公司所編製，其選股方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，依股利率由高至低選取30檔成分股，而且每年會有3次定期審核，分別在4月、7月、12月調整成分股組合。權重計算是以股利率加權為主，再配合自由流通市值大小進行權重調整，並設有5％及1％的上、下限。

富邦投信表示，根據指數公司回測，自2011年以來特選臺灣高股息30指數的股利率，最高超過10％、最低7.29％，平均則有9.99％的水準，因此，投資人若想增加股息收益，除了自行追蹤個股的配息狀況，決定是否參加個股的除息外，也可以考慮透過持有高股息ETF的方式來參與台股的配息。