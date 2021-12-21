近期法人態度轉趨保守，三大法人都偏向賣方，至昨（20)日止，今年以來，外資賣超已達5600億元，持續提款。代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額在10月月減677億元至3兆971億元、終結先前連續11個月創新高的走勢，整體存款餘額呈現觀望，投入股市有限。中信小資高價30經理人張嘉祐表示，目前變種病毒疫情肆虐及供應鏈瓶頸問題的干擾持續，投資上，建議以具有長期趨勢的產業為主，透過ETF分散布局，掌握投資契機。

據統計，上漲漲幅排名前5大的台股ETF分別為元大富櫃50(006201)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)、元大高股息(0056)、中信關鍵半導體(00891)等。

中信小資高價30經理人張嘉祐表示，縮表對於股市影響相對較小，「連續升息」影響較大，從2年期公債殖利率來看，僅為「極度寬鬆」變為「非常寬鬆」。近期市場普遍反應激勵措施提早結束的恐慌情緒，但整體來說，目前對半導體先進產業影響不大。

安聯投信台股團隊表示，由於供應鏈短缺問題仍在，在供給面仍相對緊俏、需求持續增溫的情勢下，加上缺工、海運等問題仍在，還是相對有利相關產業的基本面。隨著時間進入2021年終，第四季及明年第一季淡季可能對供應鏈的影響大多已反映，而且預期明年第一季晶圓代工、電源管理 IC、ABF載板以及矽晶圓仍將維持供不應求，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。