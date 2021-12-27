近期南非Omicron病例在不少國家快速增加，面對新變種病毒株的威脅，國內外已開始推動施打第三劑追加劑，國際疫苗大廠也著手研發改良疫苗，牽動相關生技疫苗股走勢。證交所表示，11月22日掛牌的國泰基因免疫革命（00898）ETF，目前成分股即涵蓋莫德納、BNT、輝瑞、AZ、嬌生、Novavax等國際疫苗公司，生技相關ETF值得留意。

閏泰基因免疫革命ETF上市來股價伴隨著疫情消息而起伏，上市後股價最高來到9.99元，12月初曾因疫情情況趨緩，股價下探至9.05元，然而12月中上旬疫情再告急，股價小幅反彈，今（27）日收在9.58元，小跌0.1％。

證交所指出，國泰基因免疫革命ETF追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，成分股皆為已開發市場上市之股票，首先依市值、流動性及FactSet產業分類篩選合格樣本，再運用Solactive的自然語言處理（NLP）系統，從公開資訊匹配符合疫苗研發、製藥、基因定序、生物技術、醫療保健等業務的關鍵字，進行評分和排序後，納入50檔成分股，並於每年5月及11月定期審核調整。

國泰投信基金經理人游日傑說明，國泰基因免疫革命ETF上市後，因應新的指數成分股名單自1２月生效，故將兩家公司新增納入投資組合，其中I-MAB聚焦腫瘤免疫學，而Ocugen則是以基因療法來治療失明的公司，且旗下亦研發適用於18歲以下的COVID-19疫苗-COVAXIN，並已向美國 FDA 提交緊急使用授權請求。

隨著2021年接近尾聲，證交所表示，今年ETF檔數及規模都穩步成長，上市ETF總資產規模於11月突破8千億元，檔數達128檔，而累計本年度新掛牌的上市ETF共有12檔，包含國內和國外成分證券ETF各6檔，大多追蹤具特色的主題型指數，如半導體、智能車、生技等，提供投資人多樣化的選擇。