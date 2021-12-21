國人定期定額規模最大的台股主動基金─元大台灣高股息優質龍頭基金將於12月28日公告今年度年終配息。去年度(2020年)該基金之資本利得年終配與月配息合計配出年化配息率9.25%的成績，該基金去年度之含息報酬率則為25.90%。今年在台股持續創新高下，亦累積一定幅度資本利得，一月的大紅包非常值得期待。

元大台灣高股息優質龍頭基金投資經營穩健及高現金股息殖利率台股標的，結合每月配息與年終配息，並有收益平準金機制，保護配息金額不會因為投資人大增而被稀釋，細膩的機制讓該基金成為國人高股息台股基金首選之一。其中每年一月發放的配息金額（包含一月之月配息與年終配息），好比是年終獎金、發紅包的概念，讓投資人完整掌握台股資本利得與配息機會。

為了讓投資人方便查詢元大投信之基金、ETF配息，元大投信全新APP「元大基金先生」推出基金、ETF配息紀錄查詢功能，此外貼心地將投資人最關心的配息公告、淨值到價設為推播功能，並大幅簡化基金交易、基金庫存查詢畫面，成為投資人最愛的理財APP之一。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。