中鋼11月份合併營收年增51.40％ 創單月新高 15:062021/12/09 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於集團鋼材銷量大增，中鋼（2002）11月份合併營收達到452.82億元、月增4.82％、年增51.40％，創單月新高，累計合併營收達到4273.29億元、年增50.38％，也創同期新高。 台驊11月營收36.79億元 月減7.57％ 年增130.58％ 台灣櫻花11月營收年增二成表現亮眼 《半導體》宇瞻11月營收雙揚 前11月增2成 和潤前11月營收勝去年全年 #中鋼 #創單月新高 #合併營收達 #合併營收年增 #鋼材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺料緩解 台達電11月營收次高 04:102021/12/09 證券．權證 鈞興營收飆新高 訂單到明年3月 04:102021/12/09 證券．權證 門市、電商雙雙成長 杏一11月營收5.39億元 成長13.62％ 12:002021/12/09 財經 《類股》面板價格跌幅收斂 友達、彩晶11月營收穩了 08:182021/12/09 財經 《興櫃股》汎銓11月營收創高 FA新技添動能 08:522021/12/09 財經 宏碁 今年營收、獲利齊步走 04:102021/12/09 證券．權證 拉貨回溫 友達11月營收給力 04:102021/12/09 證券．權證 《半導體》世界11月營收登峰 Q4續戰高 14:492021/12/09 財經 江興鍛前十一月合併營收創同期第四高 11:402021/12/09 財經 財經熱門新聞 嗆完台積電 英特爾CEO又出招 這次改投書CNN - 財經 運價年前無淡季？長榮噴上144後 專家曝下波驚人預測 - 財經 台積電4奈米建功！ 外媒：聯發科「天璣9000」這點首勝死敵 - 財經 日本「賺錢之神」被馬雲掃到 謝金河爆他金雞賣不掉慘了 - 財經 不漲反降抗通膨！台北晶華「美牛壽喜燒吃到飽」開賣 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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