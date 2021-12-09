受惠於集團鋼材銷量大增，中鋼（2002）11月份合併營收達到452.82億元、月增4.82％、年增51.40％，創單月新高，累計合併營收達到4273.29億元、年增50.38％，也創同期新高。

台驊11月營收36.79億元 月減7.57％ 年增130.58％
台灣櫻花11月營收年增二成表現亮眼
《半導體》宇瞻11月營收雙揚 前11月增2成
和潤前11月營收勝去年全年
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