康和證券9日表示，自結11月稅後淨利2.94億元，每股盈餘（EPS）0.49元，累計前11月稅後淨利13.61億元，每股盈餘2.28元，首度EPS突破2元，已經超越去（2020）年全年獲利，為成立30多年來獲利歷史新高，證券經紀手續費收入與自營績效操作佳是獲利迭創新高主因。

康和證券表示，與去年同期獲利（去年前11月稅後淨利8.99億元、EPS1.51元，去年全年稅後淨利10.89億元、每股盈餘1.83元）比較，今年累計前11月淨利13.61億元、每股盈餘2.28元，已超越去年全年獲利。康和證11月營收5.71億元，較去年同期4.85億元成長18％，累計前11月營收40.88億元，較去年同期29.85億元成長36.98％，經紀與自營收入都較去年同期增加。

康和證券指出，根據統計，11月加權指數漲440點，11月成交日均量3610億元，較10月成交日均量2951億元，平均日均量增逾2成。另根據證交所統計，11月台股交易戶數大增至336.31萬戶，較10月294.81萬戶大增41.5萬戶，月增幅14％。