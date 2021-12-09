仁寶(2324)今日宣布推出XR Cube雲端服務平台以及全球第一款APAL 5G混合實境智慧眼鏡。仁寶繼2020年正式發表5G智慧應用解決方案後，再度宣布跨領域的「開放元宇宙平台（Open-Metaverse Platform）」XR Cube雲端服務平台，其結合仁寶的軟硬體技術優勢以及各領域策略夥伴，建構一個與真實世界完全融合的虛擬世界，加速實現「元宇宙」在各產業與民眾生活情境中。

仁寶5G智慧應用解決方案規模完整，從5G RAN（含小基站及邊緣運算電腦MEC）、5G通訊模組、5G無線網路分享器到5G智慧穿戴裝置等創新產品一應俱全。其中，XR（延展實境）應用更是從2016即開始布局，根據GMD Research 統計報告指出，全球延展實境（Extended reality，簡稱XR）需求的2020至2026年複合成長率為45%，在2026年將達到3463.9億美元，與2019年全球XR產量價值的254億美元相比，預計2020至2026每年將增長46.5%。在仁寶推出的全球第一款5G混合實境智慧眼鏡正式量產後，結合XR Cube雲端服務平台，將可完成AI降噪技術與雲端平台的整合，在工業領域上廣泛應用。

仁寶副總經理梁志賢指出，擁有在5G領域的完整布局，讓我們可以號召更多合作夥伴共同打造XR Cube雲端服務平台，率先串連相關產業，建立開放的『元宇宙生態系』，協助業界加速開發各種軟硬體應用。XR Cube是一項延展實境雲端服務平台，目的在於集結並簡化所有部署在雲端/邊緣基礎架構上的XR應用，進而幫助開發者打造更多樣化的延展實境服務，未來再結合5G專網的建置，將可以服務更多樣化的裝置和不同需求的用戶。

XR Cube結合NVIDIA CloudXR方案，即為XR應用提供邊緣運算，增加可用性並確保運算效能。整合NVIDIA GRID方案，讓用戶最大化利用MEC伺服器上的GPU。XR Cube將持續釋出軟體套件（SDK），如SLAM（同時定位與地圖構建）、手勢識別/控制等。近期關注研究NVIDIA OMNIVERSE，以期協助用戶高效開發XR應用。

憑藉著仁寶集團堅實的技術優勢，XR Cube平台也結合集團旗下子公司品牌APAL共同推出的全球第一款APAL 5G混合實境智慧眼鏡」，採用光波導與高通XR2晶片平台，並搭載高效6DoF SLAM系統功能，將視覺演算優化，提供最即時與順暢的空間感知能力，讓您更容易地在虛擬實境中進行各項工程的應用。另外，MR眼鏡視場可達40°，以及8GB的記憶體，重量也只有469g就算長時間穿戴也不會感到不適，目前也已在智慧工廠、工業製造、教育訓練、技術維修、大型演唱會視聽體驗、以及研討會等產業上進行應用。

仁寶將於亞灣2021 5G無人機大賽中，展示如何將5G低延遲以及即時定位MR互動顯示技術，應用於無人機飛行競技上，為運動賽事創造全新體驗。