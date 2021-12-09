大陸外交部發言人汪文斌。（新華社）

英國、加拿大、澳大利亞先後表態，不會派外交代表出席北京冬奧，對此，大陸外交部發言人汪文斌今（9日）回應，大陸原就沒有向相關的國家發出邀請，並稱「體育和政治無關」，奧運會是廣大運動員和體育愛好者的盛會，希望相關國家踐行更團結的奧林匹克精神，而不要做破壞奧林匹克事業的ABC（USA，Australia，Great Britain and Northern Ireland Canada）。

汪文斌說，大陸原就沒有向相關的國家發出邀請，他們的官員來或者不來都一樣將看到北京冬奧會的成功舉辦。他稱，體育和政治無關，奧運會是廣大運動員和體育愛好者的盛會，不是政客們作秀表演的舞台。美、澳、英、加等個別國家拒絕共提北京冬奧會聯大奧林匹克休戰決議，又自編自導自演不派官員出席的鬧劇，站在了奧林匹克大家庭的對立面，「我們希望相關國家踐行更團結的奧林匹克精神，而不要做破壞奧林匹克事業的ABC（USA，Australia，Great Britain and Northern Ireland Canada）」。

另有記者提問，針對報導稱有20個國家沒有簽署北京冬奧會奧林匹克休戰協議，大陸如何回應潛在的多米諾效應（骨牌效應、連鎖反應）？汪文斌回應，所謂的「連鎖反應」不值得擔心。事實恰恰相反，我們看到的是國際社會的絕大多數國家都支持贊成北京冬奧會的成功舉辦。12月2日，第76屆聯合國大會協商一致通過由中國和國際奧委會共同起草的北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個聯合國的會員國共提該決議，許多成員國的代表踴躍發言，對北京冬奧會和休戰決議表達支持，這本身就體現了國際社會對奧林匹克運動的支持和維護世界和平的決心。

汪文斌稱，相信在奧林匹克精神指引下，在各方的共同努力下，我們一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際奧林匹克事業發展。