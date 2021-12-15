「路透社」報導，消息人士表示，立陶宛以「安全考量」為由，已於15日將駐北京外交代表團人員全面撤離，相關業務改以遠端處理。

外交消息人士告訴「路透社」，立陶宛駐北京外交代表團的所有19名成員，以及上述成員的家屬，都已於15日搭上前往法國巴黎的班機，離開北京。消息人士透露，立陶宛外交官們於北京存在「安全風險」，並聲稱其撤離大陸是對「恐嚇行為」的回應。

立陶宛官方則在聲明稿中表示，為進一步討論雙方外交機構未來的運作方式，該國已召回其派駐於北京的最高階外交官，為當地僑民等提供的外交服務將以遠端處理。中國大陸外交部則尚未對此事置評。

「路透社」指出，立陶宛撤離外交代表團的根本原因，是該國與北京政府之間的關係，近期因台灣問題而急遽惡化。「駐立陶宛台灣代表處」11月18日正式掛牌運作後，中國大陸先提出強烈抗議，稍後更將立陶宛駐北京的外交單位，自大使館降為臨時代辦（Chargé d'affaires）辦公室。

立陶宛13日才爆出倒閣危機，因為立陶宛鐵路公司（Lithuanian Railways）在美國對白俄羅斯鉀肥公司（Belaruskali）的制裁生效後，仍繼續為該公司運輸相關產品，且短期內無法終止合作關係。由於此事件損害立陶宛在西方盟國中的聲譽，該國總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）一度暗示可能率政府總辭，但14日宣布在目前的「非常時期」，不會進行大規模的政府改組。