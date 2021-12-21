中國交通銀行金融研究中心21日發布最新報告預計，2022年大陸經濟增速可能回落至5％左右，經濟運行狀態可能會從2021年下半年的「類滯脹」演變為2022年的「弱衰退」。

路透21日報導，交行報告指出，在政策展望方面，預計2022年大陸貨幣政策將在穩健基調下偏鬆調節，一是用足用好結構性增量工具，如已推出的支小、區域發展、煤炭清潔高效利用等再貸款工具，以及新創設的碳減排支援工具；二是可能運用結構性優惠利率和差別存款準備金率；三是對兩項普惠小微直達工具做出到期後的資金接續安排。

報告稱，預計2022年大陸新增社融規模約在人民幣34兆元左右，存量增速約10.8％，並呈現前低後高的走勢。結合廣義貨幣增速與名義GDP增速相符合的原則，預計2022年M2增速約在8.7％左右，較2021年略有提升。

此外，積極財政政策將對穩增長擴需求發揮更大作用，預計2022年財政預算赤字率將回到3％左右。考慮到財政結轉結餘資金、預算穩定調節基金以及從政府性基金預算和國有資本經營預算調入資金，2022年廣義財政赤字率可能在5.6％左右。

報告指出，由於房地產和出口對經濟增長的支撐作用明顯減弱，而消費、基建等又不足以扛起穩增長的大旗，2022年大陸經濟存在一定的下行壓力。但在政策偏暖托底的作用下，經濟增速仍保持在合理區間，失速的風險較小。