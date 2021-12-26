警方在王嫌等2人的鐵工廠內起獲10把改造手槍。（圖／翻攝畫面）

鐵工廠不敵疫情改做兵工廠 警耶誕節攻堅逮2嫌

新北市王姓鐵工廠老闆以及邱姓員工，疫情期間生意慘淡，遂利用工廠內的工具，從事改造模型槍變賣圖利，警方25日下午3點多在新北市鶯歌一處鐵皮屋工廠，攻堅起獲改造手槍10把、子彈10顆，以及車床、砂輪機等改造工具，還有新興毒品咖啡包35包，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦。

36歲王姓男子以及31歲邱男，在新北市鶯歌一帶從事搭建鐵皮屋工程，5月疫情升級後，生意下滑，見改造槍枝利潤豐厚，遂以鐵皮工程行作為掩護，利用原本的車床、鑽孔的工具，購入工具模擬槍，改造槍管以及槍機，以每把3到5萬元賣給黑市，警方粗估不法獲利約10萬元。

警方3個月前接獲線報，25日荷槍實彈，持破門工具上前埋伏，進入屋內發現邱在1樓，王沒在現場，但2樓發現一間閣樓，立刻破壞門鎖逮捕正在睡覺的王男，兩人均不承認從事改造槍枝，但工廠內發現7把半成品、3把成品，王仍飾詞狡辯，聲稱是朋友寄放，警方訊後依法送辦。

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