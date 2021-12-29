來台發展的日籍男星「勇太」日前曾控訴前老闆「妨害性自主」及「強制猥褻」，時常上通告的他因無工作證，前陣子暫時消失螢光幕；過了4個月「0收入」的生活，為省錢一天只吃2餐，還買快壞掉的10元水果吃，媽媽知道了一直催他回日本，但勇太因為「愛台灣」及「堅持夢想」而決定留下，終於成功再度取得工作證，也得到了媽媽的諒解，再給他一年的時間在台灣打拚。

勇太來自311大地震的受災區，因在避難所吃到台灣人煮的咖哩飯，感受到濃濃的熱情，決定來台讀大學。勇太讀大一時因緣際會成為談話節目《2分之一強》班底，今年6月畢業後原本要衝刺工作，沒想到卻遭到前公司老闆的言語及肢體性騷擾，為此解約，失去工作證，過了4個月「0收入」的生活。

根據《ETtoday》報導，勇太日與前公司簽約後在第9天內卻「出現了很大的問題」，勇太說：「簽約隔天他（老闆）就有很多奇怪的事，身體觸碰、言語騷擾，一直跟我開黃腔，要我講什麼『被當成性工具的感覺』。」勇太當下不斷強調：「我喜歡女生。」但對方以工作來情緒勒索，勇太向朋友求救也寄出律師函，對方強調是「工作指導」，他只好提告採取法律途徑解決。

勇太大嘆：「對我來說最痛苦的是，才一個禮拜的事讓我有心理上的傷害，從8月到12月初沒有工作簽證，最大傷害就是這個，通告都不能接，用之前存的錢，一天最多花250元，去賣場買雞胸肉，每天吃。」勇太與2位室友合租，他一個月房租9,000元，為省錢一天只吃2餐，除了吃雞胸肉配水，也會到水果店買快壞的10元水果吃。

單親的勇太從小與媽媽相依為命，原本沒打算讓媽媽知道他在台的狀況，但媽媽還是看到新聞了，「媽媽一個人養我長大，她自己在日本，對她來說，她的興趣只有我而已，每天搜尋我的名字。有天她發現新聞真的很擔心，她一直說『為什麼你還在台灣，趕快回來，太可憐了，我對這樣的你有點失望』，我不能辯解，我一直強調要留在這裡。」

勇太因疫情關係有3年沒回家鄉，幾乎每天和媽媽視訊，他坦言在合約糾紛那段時間，有好幾次想過要不要回去日本，「但是我思考了，因為一件事，不想放棄這個國家及原本的夢想，所以還是留下來。」並透露媽媽因為擔心他，近期有些情緒不穩，勇太向媽媽允諾再給他1年時間表現，現在的他可以上通告，也兼職線上家教教日文，期盼之後能有戲劇演出的機會。

★中時新聞網關心您：尊重身體自主權！請撥打113、110。