藝人歐陽靖和日籍老公育有一子「新醬」，夫妻倆分隔兩地快2年，讓她得獨力扶養兒子，提到網友發問：「如果是自己想生（第二胎），但另一半不想生怎麼辦？」她直言：「我也正在面對並承擔做出決定後的一切結果」。

歐陽靖日前發文提到沒有女人的身體該是傳宗接代，或建立完美家庭形象的工具，生育與否的決定權取決於自己意願，卻被網友反問：「如果是自己想生（第二胎），但另一半不想生怎麼辦？」她表示曾經歷此狀況，目前正承擔做出決定後的結果，更強調「生小孩也需要有覺悟之心」。

歐陽靖強調計畫生育得與家人溝通跟審慎規劃，畢竟不是「感情很好就做個小孩來玩玩」這麼無謀的事，若自己想生第二胎，但另一半不想生，至少先反問自己：「為什麼想生？」但若只是為了傳宗接代或想生來給老大作伴，她不諱言：「拜託妳千萬不要生！妳沒有資格生小孩！沒有小孩該為了補足別人缺憾來到人世」，強調婚姻「互相尊重」很重要，若一意孤行就得承擔後果，也是自己正在面對的事。

她表示老公在前段婚姻有個女兒，雖然孩子跟前妻住，但仍須支付贍養費，因此再有小孩對他而言不論心理與經濟都是負擔，不過自己卻相當想當媽，如今雖生下可愛寶寶，但老公無法再接受有一個孩子，獨力育兒雖然辛苦，但不能怪對方逃避，畢竟這是自己的責任，更吐露內心話：「我已經有所『覺悟』，接下來將是我跟新醬之間的幸福人生故事」，更點出：「婚姻就是『溝通』與『合作』，任何一點失衡都會崩塌，毀滅式破壞只會傷害孩子」。