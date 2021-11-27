台中一名王姓賣菜郎多次犯下性騷擾案，今年3月間死性不改，趁著公車乘客眾多，竟以下體貼著女高中生臀部達20分鐘，經女學生向司機求救，全案才曝光。台中地院審結，認為王男四度犯案，依違反性騷擾防治法，判9月徒刑。可上訴。

判決書指出，王男3月26日晚間自國立自然科學博物館站搭乘公車，看見一名年僅17歲穿著制服的女高中生，便趁著乘客眾多，站在女學生的背後，連連以下體磨蹭女學生的臀部20分鐘，經女學生察覺向司機反映，全案才曝光。

王男到案後坦承有站在女學生後方，但否認有對女學生性騷擾，稱沒看見對方穿著制服，不曉得她未滿18歲，且當時公車乘客眾多，難免人擠人會有碰觸，倘若真的有人對女學生亂摸，女學生應該會當場大喊「有人性騷擾」，認為女學生的陳述違背經驗法則。

女學生則說，王男一直用下體蹭她的臀部，每當公車到站、有人上車時，王男就會停止動作，她一開始以為對方是不小心的，結果王男越來越過分，她一時之間不知道怎麼辦，才會遲至公車到站後才向司機反映。

台北中地院法官勘驗公車上的監視器畫面，認為王男確實站在女學生後方，且女學生向司機求救時，王男立刻趁隙下車，認定王男確實犯罪，考量其為累犯，已四度犯案，最終依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑9月。可上訴。