中市中二選區立委補選日前傳出有「神祕餐會」，國民黨顏寬恒現身到場，網紅及對手也公開要求檢調追查，顏曾回應是地方自發性活動。台中地檢署指揮警方今天上午傳喚霧峰及烏日等地區4名里長及20名里民進行調查，檢察官針對里長複訊，追查釐清案情後，在下午3時許全數請回。

中市中二選區立委補選日前傳出在地方有「神祕餐會」，參選人顏寬恒有到場，網紅及競選對手相繼質疑涉及賄選，公開要求檢調追查。顏寬恒昨對此回應表示，地方的活動會有很多熱情鄉親、地方頭人邀請參加，主辦單位都會提供的茶水或小吃，他並未經手過問或協助。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，外界針對日前中二選區內里長舉辦活動餐會，質疑是否有以餐會賄選之情事？檢察官今天上午傳訊相關里長及里民到案說明，以查證釐清有無違犯，已全數請回。

據了解，檢警共傳喚霧峰3名里長、烏日1名里長及相關20名里民，警方初訊後將20名里民請回，檢方針對4名里長進行複訊後在下午3時許全數請回。檢警針對餐會活動主辦方、參與人及出資人進行了解，並釐清是否有對價關係，影響投票方向等進行了解，釐清案情。