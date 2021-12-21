新華社報導，大陸教育部新聞21日舉行發布會稱，大陸教育「雙減」政策實施以來，校外培訓治理工作取得了明顯進展，學科類培訓大幅壓減，目前線下校外培訓機構已壓減83.8％，線上校外培訓機構已壓減84.1％。

大陸教育部校外教育培訓監管司相關負責人表示，留下的校外培訓機構一部分轉為非營利性機構，實行政府指導價，為人民群眾提供公益服務；不適合「營轉非」的將被進一步註銷。在校外學科類培訓大幅壓減的同時，校內服務有效提升，課後服務全面鋪開。

大陸教育部基礎教育司司長呂玉剛介紹，99％以上的學校制訂了比較完善的作業管理辦法，建立了作業公示制度，學校作業總量和時長調控基本達到了規定要求。在規定時間內完成書面作業的學生佔比由「雙減」前的46％提高到目前的90％以上。99.6％的學生家長反映，本學期教師沒有再給家長佈置作業或要求家長批改作業。各地各校普遍開展了課後服務，課後服務項目質量有效提升。

呂玉剛說，學校普遍更加重視提高課堂教學質量，完善教學管理規範，改進教學方式方法，提高課堂教學效率。絕大多數學校做到了起始年級「零起點」教學，注重做好幼小銜接、小初銜接。普遍建立了學習困難學生幫扶制度，保障學生學業質量。

據介紹，為鞏固「雙減」成果，教育部將進一步強化學校教育主陣地作用，持續深入推動校外培訓治理落地見效。