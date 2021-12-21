大陸央視新聞21日報導，大陸《突發事件應對法》修訂草案提請人大常委會第32次會議審議。這是該法自2007年公布施行以來14年首次大修，擬建立新聞採訪報導制度，並進一步完善應急物資儲備保障制度。

為了保障突發事件及其應對管理相關資訊及時上傳下達，暢通管道、完善有關制度，草案規定：

一是建立健全突發事件資訊發布和新聞採訪報導制度，及時回應社會關切。

二是建立網路直報和自動速報制度，提高報告效率，打通資訊報告上行管道。

三是加強應急通信系統、應急廣播系統建設，確保突發事件應對管理工作的通信、廣播安全暢通。

四是明確規定不得授意他人遲報、謊報、瞞報，不得阻礙他人報告突發事件資訊。

此外，草案對完善應急保障制度作出具體安排。規定：建立健全應急物資儲備保障制度，動態更新應急物資儲備品種目錄，完善重要應急物資的監管、生產、採購、儲備、調撥和緊急配送體系，促進應急產業發展，優化產業布局；建立健全應急運輸保障體系，保障應急物資和人員及時運輸；建立健全能源應急保障體系，保障受突發事件影響地區的能源供應。

此次大修的《突發事件應對法》草案注重保障社會各主體合法權益，提出在突發事件應對管理工作中，應當給予未成年人、老年人、身心障礙人、孕期和哺乳期的婦女等群體特殊、優先保護。

在個人資訊保護方面，草案提出，任何單位和個人在突發事件應急處置中需要獲取他人個人資訊的，應當依法取得並確保資訊安全，不得非法蒐集、使用、加工、傳輸他人個人資訊，不得非法買賣、提供或者公開他人個人資訊。