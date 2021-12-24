台東幸福食物銀行工作人員汪金花表示，基本民生用品如白米、罐頭、麵條及奶粉，這類物資最為缺乏。（蔡旻妤攝）

台東安心家庭關懷協會每個月都會發放物資給無法受到政府照顧，或暫時經濟困難的邊緣家庭。（蔡旻妤攝）

台東安心家庭關懷協會每個月都會發放物資給無法受到政府照顧，或暫時經濟困難的邊緣家庭。（蔡旻妤攝）

台東安心家庭關懷協會每個月都會發放物資給無法受到政府照顧，或暫時經濟困難的邊緣家庭。（蔡旻妤攝）

台東安心家庭關懷協會每個月都會發放物資給無法受到政府照顧，或暫時經濟困難的邊緣家庭。（蔡旻妤攝）

台東安心家庭關懷協會每月都會發放物資給無法受到政府照顧，或暫時經濟困難的邊緣家庭。但今年卻發現原本每月準備200份的救濟物資，今年卻得準備近400份，邊緣家庭比去年大幅增加。因疫情影響，民眾求職不易，暫時處於經濟邊緣的家庭暫時無法脫離困境。

拿著證件排隊等候領取生活物資，這些未被列為中低收入戶，但經濟相對貧困的民眾領取柴米油鹽，1戶領取1袋。林姓民眾說，這兩年因為疫情影響，加上自己本身殘障，因此找工作相對困難，感謝食物銀行的幫忙。

台東幸福食物銀行工作人員汪金花表示，白米、罐頭、麵條及奶粉，這類是最缺乏的，因為是基本的民生用品。而12月是年底的年關，工作人員費了好大的力氣，才向企業界募來各種營養的食物，讓接受幫助的家庭能安心度日。

台灣安心家庭關懷協會理事長洪宗楷指出，協會更發現需要照顧的家庭，從往年每個月大約200戶左右，今年卻增加將近200戶，而近兩年疫情重創經濟，許多公司的業績也受到影響，所以協會在募款、募物資上面確實比較困難。

據了解，由於短暫失去經濟能力的家庭，只要有一工作就會脫離協會的照顧，可是今年脫離的家庭少，又有新增的邊缘家庭，因此需求大幅增加。協會認為，可能是受疫情影響，工作機會少，造成暫時性經濟弱勢的邊緣家庭增加。

此外，協會照顧的家庭還包含行動不便的獨居老人，需要工作人員幫忙送食物，由於受照顧家庭增加，志工也不足；而明年農曆年前，協會還要募集更多物資協助邊缘家庭過年，希望企業界能伸出援手幫助弱勢度過難關。