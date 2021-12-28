匯集嘉義市商家、企業、個人等174個贊助單位，由50位總舖師辦桌，27日晚間宴請嘉義市社福中心及脆弱家庭兒少社區關懷據點所服務的家庭130戶、共310人，市長黃敏惠感謝大家用愛及廚藝關懷弱勢。

嘉義市商圈文化促進協會結合大同技術學院暨餐飲管理系，社團法人中華美食交流協會、嘉義諸羅街區科技發展協會，昨晚在大同技術學院體育館舉辦「嘉市有愛．義起送暖」公益關懷活動。

黃敏惠表示，感謝社團法人中華美食交流協會理事長駱進漢，號召全國50位名廚來嘉義市辦桌，每一道菜都是大廚用心製作的美味料理，也感謝所有贊助單位的奉獻，讓弱勢家庭在寒冬中能吃得開心、暖在心裡。

嘉義市政府社會處表示，此次公益活動透過嘉義市社會福利服務中心，邀請本市社福中心及脆弱家庭兒少社區關懷據點所服務的家庭，共有130戶、310人參加盛宴。

嘉義諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗表示，感謝社團法人中華美食交流協會、嘉義市商圈文化促進協會和嘉義市政府的大力支持，希望這場公益辦桌活動能為弱勢家庭們帶來溫暖。

總舖師們展現廚藝，精心準備多道佳餚，現場並有精采的才藝表演，讓大家吃好料、看表演。黃敏惠市長也一一頒發感謝狀，感謝各贊助單位及廚師們發揮愛心送溫暖。