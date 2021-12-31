前總統陳水扁保外就醫後，除了定期到醫院檢查、復健外，陳水扁固定每週日在「微微笑廣播網」主持「有夢上水」節目，從20201月3日播出，已開播52集了。領軍戰鬥藍的中廣董事長趙少康2020年曾南下台南以探訪老朋友的名義訪問陳水扁，卻引發台中監獄的關切。阿扁坦言，他會在晚年有了廣播主持技能，最要感謝的是深藍的趙少康。

陳水扁與趙少康曾在1994年的台北市長選戰交手，趙少康2020年10月31日南下台南以探訪老朋友的名義，帶著「攝影機」訪問陳水扁，兩人握手言歡，並暢談2小時，從20多年前的政治秘辛暢聊到國際時政，兩人上演政壇的世紀大和解。趙少康則在《鄉民來衝康》節目中，播出兩人聊天的片段，卻引發台中監獄關切。陳水扁當時回應表示︰他沒上節目，他們來找他，老友很久沒見面，不知道他會播出來，最後就過關了。

據《信傳媒》報導，不過，此事卻引發阿扁產生了一個想法，「我不能接受訪問，那我去訪問別人總可以了吧？」於是接下廣播主持棒。為了配合中監的「不上台、不演講、不談政治、不受訪」等四不原則，節目主要是談來賓的故事，不需要他們評論時事。廣播節目的來賓陣容，除了綠營黨內大咖，包括中生代要角、縣市首長等都當過佳賓。被問到訪問的對象是否會跨出綠營圈圈，阿扁說，他很想邀請台北市長柯文哲。

阿扁也坦言，他沒想到節目會撐那麼久，不知不覺已經52集，會在晚年有了廣播主持技能，最要感謝的是深藍的趙少康。