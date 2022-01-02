前總統陳水扁在高雄微微笑廣播網，主持《有夢上水》節目將滿1周年，2日舉辦慶祝餐會，政壇大咖雲集。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁受邀出席感恩餐會。（柯宗緯攝）

桃園市長鄭文燦與前總統陳水扁同框。（柯宗緯攝）

前總統陳水扁在高雄微微笑廣播網，主持《有夢上水》節目將滿1周年，2日舉辦慶祝餐會，包括高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等政壇大咖與會。阿扁被主持人邀請上台致詞時說，「我是上階不上台，致詞不演講，我是訪問、不受訪」，還自曝最想訪問的是蔡英文總統，另也想訪問台北市長柯文哲，「他故事精彩，但綠營不愛」。

阿扁今氣色看來不錯，好心情全寫在臉上，主持人邀他「上台」後，他笑說，要更正主持人所說的，「阿扁沒有『上台』，我是上階不上台，只是這個階，做的比較高一點，面積比較大，所以我是上階不上台，我是致詞不演講，我是訪問不受訪，這樣大家知道嗎？」

他表示，時間過很快，還好節目沒有開天窗，感謝所有參與節目的人，大家情義相挺，沒有計較，拔刀相助，讓阿扁一點都不孤單。

他話鋒一轉提到，有人問說接下來要訪問誰，但「不是我想訪誰就可訪」，現在已經排到今天半年之後，但如果可以邀請的話，他想訪問柯文哲，柯的故事精彩，但是綠營不愛，也想邀請賴清德副總統。

不過，阿扁稱，如果真的要排第一位最想訪問，就是當今的蔡英文總統，但是他知道是不可能的事，就是因為不可能，「我才會想說我心中第一位要邀請蔡總統來節目」，希望可以完成。

阿扁提到，今天在節目邀請救命恩人陳順勝醫師，「沒有他，我不可能離開鬼地方；沒他，我的案件不可能停止審判；沒他，我不可能回家，更不可能主持廣播節目」。

阿扁主治醫師陳順勝表示，阿扁保外就醫後，身體恢復狀況良好，先天有比較好的恢復能力，自己只是盡一名醫生、台灣人該做的事，可以替總統治療、看病是自己一生最大的榮幸。

另有媒體問及阿扁針對蔡英文總統元旦談話是否有評價？阿扁稱，自己沒時間看電視，非常抱歉，但相信總統每次的談話，一定有她非常深遠的意義要告訴大家、勉勵國人，「我也確信總統愈做愈好，我們對她有信心」。