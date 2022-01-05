中國駐韓國大使刑海明近日接受韓聯社專訪時表示，台韓在不進行官方交流同時進行民間交流，中方不會表示反對。

韓聯社今天刊出刑海明專訪。刑海明在訪問中提到台韓關係時作以上表示，並說明「譬如像政府官員參與非官方交流」，可能是指行政院政務委員唐鳳去年底受韓方邀請視訊演講但臨時遭取消一事。

今年適逢韓中建交30年，刑海明表示，希望雙方高層能持續緊密交流，進一步鞏固關係。對於美中糾紛，他希望韓方不要忘記建交的初衷，也相信韓國政府會堅持「正確的立場」。

對於美國主導的全球供應鏈重建，意圖縮小中國影響，刑海明說，「相信韓國國民會以自身利益衡量，做出正確判斷」。

將於2月登場的北京冬奧因美國主導的外交抵制掀波，刑海明對韓媒表示，無論韓方最終決定派誰代表政府出席，中方都表示歡迎，並強調相當歡迎韓國政府派遣代表團參與這次北京冬奧盛事。

刑海明說，韓方持續表明會扮演舉辦冬季奧運前輩的角色，「對此相當感謝」。

對於中方是否向韓國總統文在寅發出邀請的提問，刑海明只是再次強調，無論韓方派誰參與都非常歡迎，「韓方自行決定即可」。

美國因人權問題發起對北京冬奧外交抵制，澳洲、加拿大決定跟進，中國政府斥為「政治作秀」。韓國輿論推測，中方可能希望藉邀請文在寅出席，緩解外交抵制帶來的陰霾。

韓國政府未曾公開提及出席北京冬季奧運人選及文在寅是否收到邀請，但表示沒有任何國家建議韓國加入外交抵制行列，韓方也不會考慮抵制。

對於北京冬奧是否可能為兩韓關係帶來進展，刑海明表示，若有需要中國的地方，中方作為主辦國可提供各種幫助。

不過，北韓去年單方面宣布缺席東京奧運，遭國際奧林匹克委員會（IOC）取消奧委會成員資格至2022年底。北韓今年無法派國家隊參賽，選手雖可以個人身分參賽，但在北韓嚴加防疫的措施下，參賽可能性不大。（編輯：馮昭）1110105