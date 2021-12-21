大陸滬指21日收報3625.13點，上漲0.88％。深成指收報14688.98點，漲0.82％。創業板指收報3350.43點，漲0.53％。科創50指數收報1374.65點，漲0.78％。
滬深兩市成交額連續第43個交易日突破人民幣（下同）1兆元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入近32億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出近10億元。
21日房地產股全線爆發，個股掀漲停潮，泰禾集團、嘉凱城、財信發展等約40股漲停，並帶動裝修建材、傢俱家居、園林等上下游產業鏈走強。元宇宙、數位貨幣等題材概念輪番表現，個股呈現普漲態勢。主要行業ETF普漲，房地產ETF漲4.94％，5G ETF漲2.09％，傳媒ETF漲1.88％。
大陸商品期貨21日收盤走勢分化，紅棗跌逾6％，鄭醇、鄭煤跌逾3％，熱卷、線材跌逾2％，尿素、螺紋、滬鋅、原油跌逾1％；鐵礦漲逾2％，液化石油氣、錳矽、棉紗漲逾1％。
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