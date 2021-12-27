大陸滬深兩市27日小幅低開後快速翻紅，早盤強勢震盪，但整體反彈力度有限。午後兩市走低，維持弱勢震盪。

至27日收盤，上證綜指跌0.06％，報3615.97點；深證成指漲0.04％，報14715.65點；創業板指跌0.1％，報3293.81點。Wind統計顯示，兩市2776家上漲，1728家下跌，平盤有151家。

27日，滬深兩市成交總額人民幣（下同）9748億元，較前一交易日的11318億元大減1570億元，此前已連續第46個交易日突破1兆元。其中，滬市成交4075億元，比上一交易日4763億元減少688億元，深市成交5673億元。

因聖誕節假日，港股27日休市一日。

在類股表現方面，白酒股領跌，醫藥股表現搶眼。

其中，白酒股領跌兩市，貴州茅台、五糧液、今世緣、古井貢酒、青青稞酒、迎駕貢酒等跌逾2％。傳媒股跌幅靠前，天下秀、新華網等跌停或跌逾10％

醫藥生物板塊走強，特別是中藥股表現搶眼。氫能源板塊同樣走強。