西安目前新冠疫情形勢嚴峻，大陸工程院士張伯禮表示，預計到1月中旬西安疫情能夠得到阻斷，1月下旬控制住完全有可能。

據《澎湃新聞》報導，張伯禮指出，對於西安的情況，現在是還要嚴防死守，還要積極地做篩查，把病人控制起來，盡快阻斷病毒，估計用一個週期到一個半週期，也就是到1月中旬左右能阻斷，到1月20號能夠把整個疫情控制住，還是完全有可能的。

至於元旦和春節將至，人員流動和聚集頻繁，針對目前疫情形勢，應該如何應對？張伯禮說，抗疫持久戰到了關鍵時期，呼籲民眾再堅持下去，盡量減少流動，原地過年，希望在這段時間能夠不出去盡量不出去，包括出國，也包括出省去旅遊，盡量原地過年。實際抗疫這場持久戰，現在到了一個非常關鍵的時期，拐點就要出現，所以大家再堅持一下。

張伯禮說，特別是北京冬奧會即將到來，還是要營造好一個很好的氛圍，迎接冬奧會，把大陸這種好的形勢堅持下去。