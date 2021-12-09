布吉納法索總理和政府昨天辭職，因為民眾抗議官員無力對抗伊斯蘭聖戰分子攻擊行動的抗議已激化。這些攻擊造成了數千人喪生。

根據布吉納法索總統令，卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）總統已接受總理達比雷（Christophe Joseph Marie Dabire）辭職。

布吉納法索的法律規定，總理若辭職，整體政府也必須總辭。

達比雷辭職後，在臉書貼文呼籲人民「支持總統…和新任行政部門」。

貼文中說：「我依然相信，只要行動一致，我們就能應對國家和人民面臨的挑戰。」

和平獎菲國得主 須連過三關才可出國
想幹掉台積電卻殺金雞母 他搖頭：無法稱讚英特爾CEO
印度直升機墜毀13死 國防參謀長罹難
美亞太助卿：武力犯台是重大錯誤 將有嚴重後果
#布吉納法索 #總理 #辭職 #無力 #應對