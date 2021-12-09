資訊服務廠商精誠資訊（6214）公告11月營收19.59億元，較去年同期略減1.51％、惟月減16.3％。累計今年前11個月營收為262億元，較去年同期增長26.7％。展望未來營運，精誠表示，疫情加速數位轉型速度，台灣整體資服產業市場因此受惠，看好接下來雲端加速發展，2022年整體市場也將持續成長。精誠表示，目前已佈局三大公有雲，內部也推出全新的雲端平台，期望搭上雲端趨勢，為營運拓增動能。

精誠表示，今年前11個月營收較去年同期成長，主要是因為掌握到客戶的需求以及市場趨勢，為客戶的多雲混合架構提供最適的應用情境解決方案，以過去累積的基礎架構上雲為底層，提供彈性、訂閱式的產業情境應用。不過11月單月營收呈現年減，主要是因部分專案延後認列所致，才導致營收較去年同期小幅減少。

以獲利來看，精誠前三季稅後淨利為10.71億元，年減19.26％，累計前三季每股稅後盈餘為4.32元，寫下同期次高紀錄。第三季營業利益2.52億元，寫歷年同期新高；稅後淨利2.3億元，年減逾五成，主要是受到去年同期有較高的單季財報投資評價利益影響，單季EPS為0.93元。

以銷售類別來看，目前以VAD加值代理經銷業務占總營收約57％最多，第二則是佔比28％的SI系統整合，以及佔約15％的Industry（其他）。累計今年前三季營業淨利8.83億元，高於去年同期7.19億元表現，本業成長穩健。惟受業外影響，累計前三季每股稅後盈餘4.32元，略遜於去年同期5.35元。

精誠表示，集團近期啟動轉型，從傳統的產品組合銷售與系統整合角色，轉移至數據整合、虛實整合、多雲混合、生態整合，以增加經常性收入的比例。整體來說，法人表示，第四季為專案認列高峰，但精誠部分VAD加值代理經銷業務訂單已在前三季認列完畢，今年第四季不會像過去一樣有大幅成長表現，但整體來說，仍將維持在一定的水平之上。

接下來精誠將聚焦雲端發展，近期子公司精誠軟體服務正式取得微軟Azure Expert MSP認證；AWS部分，則是透過投資混合雲廠商銓鍇國際25％持股，整合雙方資源、人才，並針對雲端與資安產品服務展開合作。另外，Google GCP方面，精誠也已展開洽談，同時先開始培養人才以及認證，若未來洽談成功，就可以有足夠人員接手相關業務。