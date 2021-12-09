LINE是台灣滲透率最高的通訊軟體，LINE團9日公布，2021年，台灣用戶們愛用的LINE功能由「LINE掃碼功能」奪冠，第二名則是LINE社群管理員的小幫手「自動回應」功能以及第三名為手機、電腦皆可使用的互動神器「聊天室表情符號」。今年因受疫情影響，許多上榜的新功能皆與疫情息息相關，如用來掃描簡訊實聯制的LINE掃碼功能、在家上班上課適用的LINE會議室等。

除此之外，LINE團隊也觀察到，因疫情而減少群聚，大多待在家中的台灣用戶們今年也特別注重在LINE上與親朋好友們的互動，像是聊天室表情符號、LINE揪團等功能也紛紛上榜。

最受台灣民眾歡迎的功能第一名為LINE掃碼功能，LINE掃碼功能除了可以掃描QR code外，也可將圖片轉換為文字或翻譯不同語言的文字，今年更為因應政府的實聯制政策，在LINE台灣團隊的努力下，開放支援簡訊實聯制。用戶透過點擊LINE主頁、聊天頁面或LINE TODAY上方的掃碼圖示，即可開啟功能；也可長按LINE應用程式，直接開啟掃碼功能，發送實聯制簡訊更加快速。

此外，LINE社群的自動回應功能，則是榮登第二名。LINE社群自去年推出至今，隨著使用的用戶逐漸增加，為使管理員們能更有效地維護聊天室秩序，推出了「自動回應」功能。管理員們可選擇設定歡迎訊息、預約訊息與關鍵字回應訊息，根據不同的情境，輸入相對應的自動回應訊息，不僅使管理員管理社群更輕鬆，省去手動打字回覆的負擔，也能讓LINE社群聊天室中的互動更熱絡。

第三名則是LINE聊天室的表情符號。LINE表示，聊天室表情符號於今年初先行於LINE社群搶先體驗，隨著這項功能正式上線，現在在所有LINE聊天室皆可使用，同樣適用於手機版與電腦版。用戶可針對一週內的文字訊息、圖片，長按選擇表情符號，也可再次長按「更換」或「取消」已選定的表情。不論是使用、更換或取消聊天室表情符號，皆不會跳出通知打擾對方，也不需擔心打斷進行中的對話。

第4名到第10名，則分別為電腦版支援生物辨識登入、聊天室照片預覽模式、視訊通話中使用貼圖、LINE會議室、視訊通話支援虛擬人像、LINE揪團，以及多人聊天室與群組整合。

LINE表示，今年受到疫情影響，不少與疫情相關的功能也備受歡迎，例如LINE會議室，有別於群組通話，不需事先拉群組，只需建立會議連結，點擊即可馬上進行視訊通話。延續LINE視訊通話原有的實用功能，無論是要分享螢幕、套用虛擬背景、特效等都可以在LINE會議室中使用，且最多可容納500人同時在線。在疫情期間，這項全新的功能深受台灣用戶的愛用，像是使用LINE會議室開會、舉辦線上課程、運動教學等等。